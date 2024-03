"I nerazzurri lavorano già pensando al domani, questa campagna europea non è considerata un punto di arrivo: per questo, la prossima dovrà essere migliore. Se gli ottavi di finale erano finora la linea di galleggiamento, l’obiettivo minimo sul quale stilare il budget, già adesso si spera di fare un passettino in più nel 2024-25. Del resto, sarà una stagione “estrema”, dalla tournée in Cina di questo luglio fino al mondiale per club del giugno dell’anno successivo. La rosa così com’è non è considerata profonda abbastanza per reggere una settentina di partite, nonostante l’accoppiata Marotta-Ausilio abbia già usato la canna per pescare nel solito mare dei parametri zero. L’arrivo di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi aggiunge qualità e alternative tra centrocampo e attacco, ma non può certo bastare a Simone Inzaghi. Serve almeno un’aggiunta in più, soprattutto in attacco", aggiunge Gazzetta.