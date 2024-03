"La delusione è anche economica, certo. L’approdo fallito ai quarti di finale, senza contare altre eventuali qualificazioni, provoca un mancato introito di circa 20 milioni di euro, tra premio Uefa e incasso a San Siro. L’eliminazione pesa. Anche se non in termini di budget societario, perché a inizio stagione era stato fissato come obiettivo proprio l’approdo agli ottavi. Ergo: nessun risvolto immediato sul mercato, non c’è bisogno di ricorrere al player trading. Ma di sicuro, questa eliminazione toglie un margine di manovra potenziale ai dirigenti", spiega La Gazzetta dello Sport.