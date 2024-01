Seconda giovinezza Dzeko: tripletta con il Fenerbahce, media da un gol a partita

Una prima parte di stagione da autentico dominatore: Edin Dzeko sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza a Istanbul, dove sta trascinando il suo Fenerbahce a suon di gol e prestazioni da incorniciare. L'ultima proprio ieri sera, in occasione del successo per 7-1 contro il malcapitato Konyaspor: l'ex attaccante dell'Inter ha messo a segno una tripletta in soli 40 minuti, spianando così la strada alla vittoria dei suoi e rinsaldando il proprio primato nella classifica marcatori.

I numeri del bosniaco sono strepitosi: 16 reti in 18 partite di campionato, 20 in 24 contando anche la Conference League, per una media di un gol ogni 89 minuti. Tutto questo senza dimenticare che a marzo compirà 38 anni. Insomma, Dzeko sta dimostrando di avere ancora qualcosa da dire nella sua già straordinaria carriera. E chissà se qualcuno a Milano oggi non lo stia rimpiangendo...