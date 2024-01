Un po’ Dzeko, un po’ Lukaku: Inter, ecco Taremi. Proseguono i contatti per l’estate

È Mehdi Taremi il principale obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione: l'attaccante iraniano, in scadenza di contratto a giugno, viene considerato l'elemento giusto per garantire un'alternativa di livello a Lautaro e Thuram, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per assicurarselo in estate a parametro zero. I contatti tra le parti, come racconta Tuttosport, dopo i primi approcci dei mesi scorsi stanno proseguendo anche in queste settimane.