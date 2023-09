Serena: “L’Inter arriva meglio al derby. Lukaku si è eclissato, poco trasparente col club”

Di chi la colpa?

«Capisco la delusione di Big Rom per la panchina nella finale di Champions. Lì il rapporto si è incrinato. Ma Romelu poteva evitare di “sparire” nei giorni in cui l’Inter lo ha cercato per definire il contratto. Lukaku avrebbe dovuto essere più trasparente e informare l’Inter delle trattative con gli altri club»