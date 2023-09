Sommer: “Il derby è una cosa seria. L’Inter è un top club, farò di tutto per essere all’altezza”

Finora ha giocato due partite a San Siro strapieno: è davvero speciale questo stadio? — «Sì, c’è una diversa atmosfera e io lo amo già: è rumoroso, emozionante, divertente. Tutti quelli con cui avevo parlato prima, mi avevano detto: “Ehi, San Siro è unico”».

Le piacerebbe vincere con così tanta sofferenza come l’anno scorso in Bundesliga? È più bello in quel modo? — «Alla fine conta solo portarla a casa, tutti gli uomini di sport vivono per quelle sensazioni che ti dà la vittoria, che sia “tranquilla” o... movimentata. Al Bayern è stata una stagione complessa e piena di sfide, abbiamo cambiato tanto, dalla dirigenza al tecnico, e così ci siamo ridotti a quello scontro finale».

Pavard, come lei, ha voluto fortissimamente l’Inter questa estate. — «Direi che questo è un buon segnale, no? E non mi ha sorpreso. Forse avrei potuto stupirmi della cosa prima di venire qua, ma adesso che ci sono dentro è tutto chiaro: questo è davvero un top club».

A proposito, le dice niente questa foto? (mostriamo l’immagine di Jorginho dopo uno dei due penalty sbagliati contro di lui, ndr)? — «(ride) Tutti scherzano su quelle partite, ma io giocavo con la Svizzera! Ne ho parato uno anche a Mbappé all’Europeo in un altro momento di grande pressione per entrambi: il rigore è una questione di sensazioni, di attimi in cui devi prendere la decisione. È una sfida mentale, oltre che tecnica».

Dove ha imparato a suonare così bene la chitarra? — «A 18 anni in un corso con un insegnante, l’ho fatto perché avevo bisogno di una passione diversa, di qualcosa da fare a casa per staccarmi dal mondo e rilassarmi. La mia chitarra è ancora in Germania, ma arriverà presto a Milano, anche se con due bimbi piccoli ho meno tempo di prima».

Cosa suona in particolare? — «Amo John Mayer e soprattutto Bruce Springsteen. Non sono ancora riuscito a vedere un suo show, quest’anno a Zurigo ha suonato per tre ore: incredibile. Se tornerà a San Siro, io ci sarò».

Pratica l’altra grande passione, la cucina? — «Anni fa avevo pure un blog, ma in realtà il mio interesse era mostrare cosa mangia uno sportivo di alto livello. Mi piace mangiar bene, assaggiare tutto e diciamo che sono arrivato nel Paese giusto».

