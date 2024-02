Aldo Serena ha "incoronato" Hakan Calhanoglu dopo la prestazione pazzesca messa in campo contro la Juventus. Il centrocampista turco si è preso tutti i riflettori con un lancio incredibile per Dimarco, che sintetizza bene la bellezza della vittoria dei nerazzurri di Inzaghi. La prestazione di Hakan è stata totale e non è la prima volta che succede.

A questo proposito Aldo Serena ha rispolverato un concetto di Pep Guardiola, che calza a pennello quando si parla di Calhanoglu: "Guardiola qualche tempo fa diceva che lui ai suoi ragazzi può insegnare il come: come stoppare la palla, come calciare il pallone e come servire i compagni, ma il quando non è possibile farlo. Ecco il maestro del quando, Calhanoglu".