L'Inter scesa in campo a San Siro contro la Juve è stata famelica. La chiave del suo successo potrebbe essere banalmente ridotta alla capacità di giocare in maniera corale praticamente in ogni frangente della partita. Se non fosse che giocare in maniera corale contro un avversario di valore come i bianconeri non è esattamente una cosa semplice. Abbiamo ammirato armonia, perfetta sincronia nei movimenti, una concentrazione prepotentemente alta, intuizione, qualità. Chi più ne ha ne metta perché non sbaglierà e nemmeno tenderà all'esagerazione. Partendo da questo gruppo è difficile non dare meriti speciali ai singoli giocatori. Ognuno di loro li meriterebbe. Anche chi, come Frattesi, non è potuto scendere in campo e partecipare attivamente alla festa. Anche chi, come Klaassen, ha avuto il compito di fare il suo per pochi minuti: fosse anche solo quello di ricordare all'arbitro che era ora di fischiare la fine. Anche chi, come Sommer, ha guardato questa Inter giocare senza un rivolo di sudore. Alla fine il segreto della coesione è oltre che calcistica, anche una scelta emotiva, di valori. Qui non si lascia indietro nessuno, c'è bisogno di tutti.