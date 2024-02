Serena: “Inter-Juve non sarà decisiva. Lautaro più avanti di Vlahovic”

Sarà la notte di Vlahovic e Lautaro?

«La rinascita di Dusan dà speranza a tutti i tifosi bianconeri, sta tornando sé stesso e deve giocare con più tranquillità, come non aveva negli ultimi tempi. Lautaro, invece, ha ormai assunto una piena consapevolezza delle proprie doti, la fascia di capitano gli ha dato autorevolezza, è una guida della squadra».

Il serbo della Juve è quindi più indietro?

«In un grande club, e parlo per esperienza, ci sono tensioni da gestire e sopportare, in certi momenti bisogna cercare di razionalizzare e mantenere l’equilibrio. Vlahovic sta completando un percorso di maturazione; Lautaro in questo è più avanti».

Al loro fianco chi sarà più decisivo tra Yildiz e Thuram?

«Le qualità di velocità e di corsa del francese dell’Inter le conoscevo ma mi ha sorpreso per come in poco tempo è diventato un goleador. È riuscito a trovare spazio e tempi giusti in area avversaria come gli era riuscito poche volte in carriera. Yildiz, poi, mi piace particolarmente...».

