E' Adrien Rabiot, secondo Tuttosport, l'ultimo nome a parametro zero sulla lista dell'Inter per la prossima estate. Ma, come scrive lo stesso quotidiano, l'affare ad oggi sembra molto complicato per una serie di ragioni: "A latitudini bianconere c’è ottimismo - nonostante la distanza tra richiesta e offerta - sul fatto di trovare un nuovo accordo con mamma Veronique, però il rischio che una mancata stretta di mano possa - almeno teoricamente - spalancare al francese le porte ad Appiano mette senz’altro ancor più pressione a chi sta gestendo la pratica, compreso Allegri che ha in Rabiot il suo lider maximo a centrocampo. Rischi che questo possa accadere? Al momento, al netto dell’irritazione bianconera per le manovre di disturbo arrivate da fronte Inter, pochini. Perché, come sottolineato, i colloqui tra le parti proseguono con la volontà di arrivare alla firma (un po’ quanto sta accadendo per Lautaro Martinez a Milano) inoltre perché Rabiot - qualora dovesse dare l’addio alla Juventus - preferirebbe l’ipotesi estero anche per misurarsi con un altro calcio".