Serena: “Inter, ecco perché meglio Lukaku di Dzeko contro il City. Ed è inutile che…”

«Proprio la partita col Real Madrid ha detto che contro il Manchester City è inutile difendersi. L’Inter quest’anno ha giocato in vari modi, a volte ha provato ad aspettare, ma spesso ha anche aggredito l’avversario con 7/8 giocatori per volta. Ecco, forse questa può essere la chiave. Secondo me, l’uomo più adatto per il City è proprio Lukaku, che ha ritrovato forza e condizione. Più di Dzeko, che è un grande giocatore, molto tecnico, ma abbiamo visto come il City sappia rubarti il tempo e il pallone: la tecnica da sola non basta. Forse Lukaku è più adatto, perché più potente, buono di sponda per i compagni e ottimo da solo, negli spazi che probabilmente l’Inter avrà quella sera».