Infortunio Mkhitaryan, obiettivo City. Tuttosport: “L’incubo per lui si ripete”

Per Mkhitaryan distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: previsti nuovi controlli settimana prossima

"L’incubo si ripete". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni fisiche di Henrikh Mkhitaryan che un anno fa si fece male nella semifinale d'andata di Conference League, tornò in campo per la finale ma si fece male dopo pochi minuti.