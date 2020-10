Aldoha commentato le due espulsioni in Lazio–Inter (prima Immobile poi Sensi) . L’ex giocatore nerazzurro ha sottolineato come i due episodi siano diversi per quanto riguarda la gravità : “La valenza dello schiaffo in faccia di Immobile a Vidal è diversa dalla leggera spinta di Sensi sul petto di Patric. Poi sia Vidal che Patric prima provocano e poi esagerano enormemente”.