Marelli: “Rosso Immobile giusto. Sensi? Non vedo nessuna violenza. VAR in pratica non esiste”

Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato i tanti episodi discussi di Lazio-Inter, mostrandosi in netto disaccordo con l’espulsione a Sensi inflitta da Guida:

“Il gesto di Immobile era chiaramente una condotta violenta. Sbagliato pensare che se non si concretizza non sia più violenta: in questo caso l’espulsione è corretta. Sono invece in disaccordo con la decisione di Guida e del VAR su Sensi. Io non vedo nessuna violenza nel suo gesto. E’ una reciproca scorrettezza. Il VAR quest’anno praticamente non esiste e questo non va bene, serve una via di mezzo“.

(Fonte: Tutti Convocati)