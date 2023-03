Serie A, Atalanta-Udinese 0-0: rallenta ancora la squadra di Gasperini

I bergamaschi non trovano la vittoria contro la squadra di Sottil e rischiano di staccarsi definitivamente dal treno Champions League

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini rischia di perdere altro terreno rispetto al treno Champions League. I bergamaschi non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro l’Udinese, restando così sesti a quota 42 ma con una gara in più rispetto a Inter, Milan e Roma.