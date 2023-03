Inter, da Suning solo 107 mln sui 275 di Oaktree: ecco perché. Se Zhang non vende…

Dalla relazione semestrale di Inter Media and Communication si è appreso che l'azionista qualche giorno fa ha versato 10 milioni nelle casse del gruppo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , sono le uniche iniezioni di capitale della famiglia Zhang dai 75 milioni corrisposti tra maggio e giugno del 2021, quando la holding a corto di liquidità venne soccorsa dal fondo d'investimento statunitense Oaktree con un prestito di 275 milioni.

"Complessivamente, dalle provviste del prestito di Oaktree, parcheggiate nella holding lussemburghese Grand Tower, sono confluite nelle casse del club 107 milioni. Poco più di un terzo di quei 275 milioni. Zhang ha girato all'Inter, sotto forma di finanziamento soci, gli iniziali 75 milioni nel 2021 e i 10 di qualche giorno fa. Come si arriva a 107? I restanti 22 milioni sono serviti a Suning per saldare vecchi pagamenti dovuti per la sponsorizzazione del centro sportivo e del kit d'allenamento. Insomma, con una parte dei fondi di Oaktree la proprietà ha estinto un debito che aveva con il club".