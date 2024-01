Serie A, col ritorno cambia lo scenario. Inter-Juve, prima parte favorevole ai bianconeri

"Allegri non sarà ricordato per gli schemi offensivi, ma pochi come lui sanno gestire un gruppo e hanno la stessa visione a lungo raggio. Se la Juve oggi va a mille all’ora è perché sa d’avere un’occasione importante e s’è preparata bene per il momento. La prima parte del ritorno gioca a suo favore: contro Sassuolo, Lecce ed Empoli, la sfilata da qui a fine gennaio, 9 punti non sono impossibili. Farebbero 55 in classifica. Nello stesso periodo l’Inter avrà Monza e Fiorentina fuori casa, e salterà l’Atalanta perché va a Riad. Può arrivare massimo a 54 (e non è detto). Quindi, il 4 febbraio, Inter-Juve. Farà caldissimo a San Siro. I nerazzurri hanno già 26 partite addosso, i bianconeri 21. Se Inzaghi va in finale di Supercoppa si presenta allo scontro diretto con il peso di un 30-24 (partite) e la stanchezza di un viaggio che l’anno scorso complicò la vita al Milan", scrive Gazzetta.