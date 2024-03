Serie A, ceduti diritti tv in Romania, Malta e Islanda

La Lega Serie A prosegue nell'assegnazione dei diritti tv a livello internazionale. Durante l'assemblea andata in scena stamattina in videoconferenza, apertasi con un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone, in particolare stati ceduti per i prossimi tre anni (ciclo 2024/2027) i diritti tv del campionato in Romania, Malta e Islanda.