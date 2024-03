In attesa di nuovi aggiornamenti sul caso Acerbi, l'Inter è concentrata sul campo e ha lavorato anche oggi con i giocatori che sono rimasti ad Appiano Gentile. Come raccolto da FCINTER1908, Cuadrado ha proseguito con il lavoro personalizzato ed Arnautovic con la fisioterapia di recupero. Buone notizie per quanto riguarda Carlos Augusto e Sensi, che anche oggi si sono allenati bene e lunedì rientreranno definitivamente in gruppo. Nella seduta di domani per loro ancora lavoro personalizzato.