Serie A, 22esima giornata dedicata al Giorno della memoria

Noi Ricordiamo, ogni giorno. #NoiRicordiamo è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della 22esima Giornata di Campionato e sui canali di comunicazione di UNAR e Lega Serie A.

Prosegue così il cammino intrapreso da alcuni anni da UNAR e Lega Serie A, impegnati a diffondere messaggi di inclusione, prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione. Ci si riferisce in questo caso alla giornata della memoria, che ricorre il 27 gennaio. È il giorno in cui, nel 1945, furono abbattuti i cancelli dei campi di concentramento di Auschwitz ed è un modo per ricordare le vittime della Shoah.