Inter, il 31% di LionRock e la strategia di Suning: c’è un retroscena mai pubblicizzato

"Ad avvalorare la tesi contribuisce il fatto che l’intero pacchetto azionario delle holding che controllano l’Inter, non solamente la quota di Suning, è in pegno a Oaktree. Parrebbe alquanto strano che LionRock avesse concesso un pegno sulle proprie quote senza contropartita. A meno che, appunto, il beneficiario reale ed effettivo delle stesse non fosse proprio Suning. A rendere ancora meno chiaro il quadro complessivo, subentra un altro dettaglio: l’opzione put di LionRock, cioè il diritto a vendere la quota a Suning, è scaduto tre mesi fa mentre l’opzione call di Suning a ricomprare la quota di LionRock è scaduta cinque giorni fa. La domanda è: il fondo di Hong Kong l’ha esercitata? Tutto il 99,6% dell’Inter è quindi oggi in mano a Suning (già sapevamo che era in pegno a Oaktree)? Questo non è noto, come non era del resto ufficialmente noto l’accordo a latere di cui questo giornale diffuse la notizia a gennaio 2021, avendo potuto visionare la documentazione ad esso inerente".

"Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che i veicoli societari registrati alle isole Cayman, attraverso cui LionRock aveva acquistato le quote della società che è nella catena di controllo nerazzurra, erano in procinto di essere cancellate dal registro delle società di quel Paese. Pare, per presunte inadempienze. Ieri LionRock ha seccamente smentito, garantendo che tutti gli adempimenti saranno espletati nei termini. La questione era oggettivamente di poco conto: essendo scaduto l’accordo tra Suning e LionRock, potrebbe darsi che le scatole societarie utilizzate per un’operazione che dovrebbe essere ormai conclusa non servano più. L’eventuale cancellazione delle stesse non sarebbe stata una notizia dirompente ma tant’è: il livello di curiosità generale sulle vicende societarie interiste rasenta ormai la morbosità. In ogni caso, l’Inter figura ancora tra le partecipazioni in portafoglio esibite da LionRock nel suo sito internet. Non resterà che attendere maggio per capire qualcosa di più", chiosa poi il quotidiano.

