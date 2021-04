La Lega vota per l’estromissione di Inter, Milan e Juve dalla Serie A: sarà battaglia

Assemblea d'urgenza richiesta da Dal Pino per appoggiare il documento dell'UEFA con il quale i 12 club della Superleague sono stati minacciati

La Repubblica parla in particolare del caso italiano con la Lega Serie A che ha convocato un'Assemblea d'urgenza per appoggiare il documento dell'UEFA. A quel punto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, "ha manifestato la propria contrarietà in quanto «parte in causa». Lasciando capire che il Milan, come Juve e Inter, era nel gruppo dei ribelli". Non ha votato Marotta perché è anche un consigliere federale.