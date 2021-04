UEFA chiama Agnelli: “Traditore!”. Juve, Inter e Milan cacciate dalla Serie A? I club…

Giornata caldissima, forse storica, per il calcio, quella di ieri. Dodici club, infatti, hanno annunciato la fondazione della Superlega

Giornata caldissima, forse storica, per il calcio europeo e mondiale, quella di ieri. Dodici grandi club, infatti, hanno annunciato la fondazione della Superlega , suscitando la durissima reazione della UEFA. Il Corriere della Sera racconta:

"... Infuriato il presidente (UEFA, ndr) Ceferin ha contattato Agnelli: una telefonata burrascosa in cui gli avrebbe dato del traditore. Irritati il numero uno della Figc Gravina e il presidente della Lega serie A Dal Pino. Proprio in Lega ieri si è svolto un consiglio straordinario: Juve, Inter e Milan sembrano non temere le minacce, convinti che mai nessuno li caccerebbe dalla A".