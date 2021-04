Superlega promette 350 mln solo per l’iscrizione. 3.5 miliardi una tantum per…

Il quotidiano La Repubblica parla della guerra dichiarata a UEFA e FIFA con la fondazione della Superlega che promette tanti soldi ai club fondatori

"La Superlega promette ai ricchi club fondatori fino a 350 milioni per la sola iscrizione. L’obiettivo è formare due gironi da 10 con formula di andata e ritorno da settembre a gennaio, e promuoverne 8 alla seconda fase a eliminazione diretta. I club fondatori avranno un contributo una tantum di 3,5 miliardi a supporto dei piani d’investimento in infrastrutture e per bilanciare l’impatto della pandemia. L’obiettivo successivo sarà una Superlega femminile. La guerra è scoppiata e l’armistizio non sembra per nulla vicino", si legge sul quotidiano italiano.