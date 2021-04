Shevchenko: “Prima di un derby Materazzi mi disse cose poco carine. Sapevo…”

L'ex attaccante rossonero racconta un aneddoto con Materazzi protagonista

In una lunga intervista, Andriy Shevchenko ha raccontato diversi aneddoti che si sono verificati quando giocava nel Milan. L'ex attaccante ricorda in particolare un episodio con Marco Materazzi protagonista. "Nel sottopassaggio di San Siro, prima di un derby di Champions dove provavo a giocare con cinque placche di acciaio nello zigomo che mi ero fratturato due mesi prima, Materazzi mi disse cose poco carine su quel che sarebbe accaduto in campo alla mia faccia".

"Io gli risi in faccia. Non per fare lo sbruffone, ma perché sapevo che nella vita lui non era e non è così, è solo che facciamo parte di uno spettacolo, e ognuno ha la sua parte. La sua era quella del cattivo. E poi, la gente che cercava di intimorirmi dimenticava spesso da dove vengo".