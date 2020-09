Shevchenko: “Conte sta lavorando bene con l’Inter. Sarà un campionato più combattuto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan Shevchenko ha parlato della lotta nella prossima Serie A per lo scudetto:

Juve favorita nonostante l’allenatore «deb» o Inter cresciuta abbastanza per batterla?

«La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato».

Può lottare per lo scudetto?

«Mi pare ancora presto. Credo che l’obiettivo dovrebbe essere tornare in Champions».

Che cosa manca al Milan per fare il salto definitivo?

«Confermare le cose buone di una stagione complicata: sarà un anno decisivo per poter dire “ci siamo anche noi, possiamo tornare con i grandi”».

Allora chiudiamo con un affare internazionale: che cosa pensa del caso Messi?

«Messi è un dio del calcio ma gli anni passano anche per lui e nelle ultime due stagioni i risultati del Barça non sono stati molto buoni. Credo che lui abbia ancora tanta voglia di vincere e il tempo vola. In ogni caso, dopo questa stagione a Barcellona dovranno ricostruire e non sarà facile. Il pallone vive di cicli, chi lo conosce lo sa».