Dalle colonne de Il Giornale, Riccardo Signori analizza la vittoria dell'Inter contro la Juve. in particolare il giornalista punta il focus sulla prestazione di Marcus Thuram. "Era destino che fosse notte per figli di papà: tre in maglietta (Chiesa, Weah, Thuram), uno solo in campo fin dall'inizio. Ma finora Marcus, che poi fa Thuram, finora è quello che se l'è passata meglio: anzi spassata. E quale ideale serata per godersi l'italian way della sua storia, partita 26 anni fa da Parma città goduriosa anche nel pallone. Ieri sera è stato tutto un elencar di progetti davanti a maglie che hanno regalato magie alla carriera di papà, sotto gli occhi di Lilian che non manca mai a seguir il brillante danzare del figliolo".