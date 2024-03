Tra campionato e Champions League, giorni caldi anche per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, prossimo avversario dell'Inter

Tra campionato e Champions League, giorni caldi anche per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, prossimo avversario dell'Inter nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, in programma il 13 marzo al Metropolitano. In conferenza stampa, l'allenatore dei Colchoneros ha parlato così: