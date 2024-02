Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Copa del Rey, Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Antoine Griezmann: "No, non sarà della partita, abbiamo bisogno che recuperi bene (spera di esserci al ritorno contro l'Inter secondo Relevo), ha fatto un grande sforzo per mettersi a disposizione, siamo tranquilli che quelli che giocheranno al suo posto lo faranno nel migliore dei modi. Per me non cambia nulla perché non immaginavo di averlo per questa partita, al di là del grande sforzo che ha fatto per stare con il gruppo, avevo già in mente altre situazioni. L'Inter? Sto assolutamente pensando a domani".