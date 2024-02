Va in scena questa sera a San Siro il recupero di campionato tra Inter e Atalanta . Una sfida che Il Giornale presenta così: "A guardare bene la classifica, il recupero di stasera che finalmente la normalizza, conta più per l'Atalanta che per l'Inter. Gasperini può avvicinare o scavalcare Thiago Motta al quarto posto, allontanare De Rossi e tutti gli altri alle sue spalle. Di fatto, i 3 punti gliene darebbero 9 di vantaggio dalla prima squadra fuori dalle coppe (oggi la Lazio). Andasse male all'Inter, Inzaghi resterebbe invece con 9 punti in più della Juventus seconda e 13 più del Milan terzo. Sfugge quale sarebbe il problema, vista anche la velocità di chi insegue. Ovvio allora che in caso di vittoria il +12 e +16 anticiperebbe oltremodo un finale già scritto, non dall'aritmetica ma dalla logica.

Match-ball per lo scudetto, anche se Marotta non ne vuole sentire parlare e Inzaghi non ne parla proprio, troppo teso com'è verso l'obiettivo. Dieci vittorie su 10 nel 2024 e adesso l'Atalanta, che torna subito a San Siro dopo il pari e patta di domenica sera contro il Milan. Per com'è lui e per quanto avrebbe potuto, Gasperini s'è lamentato persino poco della gita per 4 in Arabia Saudita che ha devastato il calendario.