Oggi Simoni avrebbe compiuto 85 anni, l’Inter: “Resterà per sempre nei nostri cuori”

Oggi Simoni avrebbe compiuto 85 anni e l'Inter ha deciso di ricordarlo con un messaggio sui social. "Un allenatore, un gentiluomo e un interista che resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il club nerazzurro. Tanti i messaggi dei tifosi che non hanno dimenticato e non dimenticheranno mai l'allenatore gentiluomo.