Inzaghi da record. Cds: “Lascia che siano gli altri ad esaltare la sua creatura. Incurante…”

Nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport analizza alcune dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa tra Napoli-Inter. "Con la faccia di chi sta andando a farsi un giro in Piazza Cavalli a Piacenza o a dedicarsi ad un’ora di shopping in via Montenapoleone, Simone Inzaghi s’è avviato spensierato verso l’Al-Awwal Park di Riyad, con quell’aria disinvolta e mai guascona di chi ha scelto d’essere seduto sempre in seconda fila. «Le finali le possono decidere gli episodi»".