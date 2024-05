In una lunga intervista concessa a Sport Aktuality, Milan Skriniar analizza la sua prima stagione con la maglia del Psg. L'ex difensore dell'Inter ha vissuto momenti non facile a causa di un infortunio. "Questa prima stagione la dividerei in due: prima e dopo l'infortunio. Mentre stavo bene, ero uno dei giocatori più utilizzati. Tutto è stato fantastico. Ho giocato, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto. È arrivato uno sfortunato infortunio alla caviglia e questo mi ha rallentato un po’. Sapevo che potevano esserci dei limiti e lo sapevano anche le persone del club e l'allenatore. Il mio gioco si basa sulla fisicità e se non sono sano al 100% non posso dare il 100%. È logico, ma ora va tutto bene. Verso fine stagione mi sentivo benissimo, cosa di cui sono sicuramente molto felice".

"Non dico che non ho giocato solo a causa dell'infortunio. Ho cercato di mettere le cose in ordine il prima possibile in modo da poter iniziare e aiutare la squadra. L'allenatore probabilmente ha visto che nelle partite difficili gli altri sono più preparati e forse ha visto in me che ho ancora qualche limite. Ma so che ero pronto a dare il massimo, anche per 15 minuti di partita. Bisogna anche rendersi conto che abbiamo due o tre top player per ogni ruolo e non è facile. Ma sono comunque felice perché ho giocato in tutte le partite di campionato dopo l'infortunio".