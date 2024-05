Non è un caso che, complice la vittoria del campionato, Lautaro, anche con la presenza di sua moglie Agustina, stia spingendo molto su interviste e pubblicità. Ormai ha fatto il salto di qualità, anche come brand, e questo nella trattativa avrà un peso. Ma la notizia è di contorno. Quello che davvero conta è che Lautaro, nelle ultime ore, si è sostanzialmente riavvicinato all'Inter. Non solo nei sentimenti, ma anche a livello economico. E quando c'è un contratto così importante da rinnovare è quello che più conta".