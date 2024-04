A quasi tre mesi dall'infortunio, l'ex difensore dell'Inter è tornato in campo: "È stata molto dura per me negli ultimi mesi"

Entrato a fine gara per sostituire Warren Zaire-Emery, Milan Skriniar è tornato in campo a meno di tre mesi dall'infortunio. L'ex difensore dell'Inter ha elogiato il lavoro dello staff medico che ha lavorato dietro le quinte per il suo ritorno in campo. "È una grande vittoria per noi, è stata molto dura per me negli ultimi mesi, questi ultimi tre mesi, ma finalmente sono con la squadra", ha detto lo slovacco dopo la vittoria del Psg contro il Marsiglia.