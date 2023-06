Sky DE – Lukaku possibile post-Benzema per il Real a fine mercato. Con l’Inter…

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga tornerà al Chelsea il prossimo 30 giugno, con l'Inter che però cercherà di ripotarlo di nuovo a Milano, forte della sua netta volontà di restate. Ma, secondo Florian Plettenberg di Sky Deutschland, Big Rom potrebbe essere offerto in fase avanzata di mercato al Real Madrid come possibile erede di Benzema in caso di suo addio ai Blancos. Pochettino è infatti curioso di lavorare con Lukaku, ma il Chelsea resta interessato a Osimhen e Kane: un altro prestito all'Inter, infine, non è da escludere.