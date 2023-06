Pavard occasione per l’Inter: “Dialogo con l’agente aperto da gennaio: i dettagli”

L'Inter è ormai pronta a salutare Milan Skriniar , che a fine stagione lascerà Milano in direzione Parigi a parametro zero. E la società ha infatti cominciato il casting per il suo successore, come si legge tra le pagine del Corriere dello Sport: "La sua sostituzione resta l’esigenza primaria del prossimo mercato. E il club nerazzurro, in questo senso, ha già aperto un paio di fronti ed è pronta a battere anche ulteriori piste.

Al momento, comunque, il gruppetto dei candidati principali per il dopo-Skriniar è composto da Pavard del Bayern, Scalvini dell’Atalanta e Chalobah del Chelsea. Per quanto riguarda Pavard, in settimana è emerso che non rinnoverà con il Bayern. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il suo cartellino non vale meno di 20 milioni di euro. E pure l’ingaggio sarà da top nel ruolo. Per l’Inter è chiaramente un’occasione, il dialogo con i suoi rappresentanti è aperto sin dallo scorso gennaio, ma il rischio è la concorrenza e, di conseguenza, una possibile asta".