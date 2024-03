EL, al Milan basta un tempo per affondare lo Slavia Praga. Finisce 3 a 1

In trasferta in Repubblica Ceca i rossoneri sono riusciti a chiudere la gara nel primo tempo

Il Milan ai quarti di Europa League dopo la vittoria per tre a uno in casa dello Slavia Praga. La squadra di Pioli ha messo in cassaforte il risultato nel primo tempo e nella ripresa ha controllato la partita. Era partita bene la formazione di casa ma al ventesimo è rimasta in dieci per l'espulsione di Holes, entrato duro su Calabria.