Retroscena Sommer: si era promesso all’Inter… già prima di Onana

A 35 anni, Sommer ha litigato con il Bayern per venire a Milano e, come ha spiegato a settembre il c.t. della Svizzera Yakin, aveva delle scorie da smaltire: «Yann ha bisogno di fiducia per potere dare il 100% e non meritava il trattamento che ha avuto al Bayern. Gli ho parlato e non era il Sommer che conosco, ma abbiamo risolto la cosa con il nostro preparatore. Lui ha ancora tanto da dare, l’Inter è il club giusto per questo»”, si legge sul quotidiano. I fatti al momento danno ragione al ct svizzero, a Sommer e al club nerazzurro.