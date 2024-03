Dal punto di vista tattico, Spalletti ha svolto il lavoro alla perfezione. Ha riproposto il 3-4-2-1 anche nella seconda gara, senza mandarlo in soffitta alle prime difficoltà. E a New York, grazie all’inserimento del blocco Inter e a giocatori di maggiore qualità, su tutti Barella, Pellegrini e Jorginho in mezzo, è andata molto meglio", scrive Libero.