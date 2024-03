"In attesa della ripresa degli allenamenti di domani pomeriggio, Inzaghi ha ricevuto così notizie confortanti per la sua difesa in vista degli ultimi due mesi della stagione e adesso dovrà aspettare novità dal caso Acerbi su cui pende la pronuncia (imminente) della giustizia sportiva. In ogni caso De Vrij proverà a recuperare per la trasferta a Udine dell’8 aprile mentre Sommer non è del tutto tagliato fuori per la partita contro l’Empoli di lunedì prossimo. Se non dovesse farcela è pronto Audero, che con i toscani partirebbe dal 1’ dopo i precedenti stagionali con Lecce, Benfica e Bologna in Coppa Italia".