Italia, l’Europeo è realtà. Spalletti dopo 82 giorni taglia il primo traguardo

"Playoff? No, grazie. Stavolta l’Italia chiude la pratica nell’ultima gara del girone a Leverkusen contro l’Ucraina e senza code pericolose: fra sette mesi tornerà in Germania per difendere il titolo europeo. Dopo 82 giorni dal suo arrivo sulla panchina azzurra, Luciano Spalletti taglia così il primo traguardo diventando il quinto ct italiano qualificato per la prossima rassegna continentale (nessuna nazione potrà eguagliarci)".