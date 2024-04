Il portiere del Milan , Marco Sportiello, dopo il pari contro la Juventus, ha parlato dell'ambiente rossonero e si è riferito anche alla vittoria del campionato centrata dall'Inter. «Sono contento della prestazione, abbiamo giocato contro una formazione che si è giocata lo scudetto con l'Inter e fare questa partita con questa mentalità non era facile. Abbiamo difeso bene e fatto una partita con grande mentalità e siamo contenti. Vincere sicuramente sarebbe stato meglio, perché era un match-point, ma anche non perderla va bene», ha sottolineato innanzitutto sulla partita.

«Se mi dispiacerebbe eventuale addio di Pioli? Io l'ho avuto a Firenze e l'ho ritrovato a Milano e sono stato contento di ritrovarlo. Le voci che girano non fanno bene all'ambiente, ma siamo professionisti ed è concentrato sul suo lavoro e noi siamo concentrati sulle ultime partite. Poi non sono scelte che ci riguardano ma noi siamo stati sempre con lui. Sta finendo una stagione insoddisfacente? Secondo me è tutto perché l'Inter ha vinto lo scudetto se ci fossero stati Napoli o Juve tutto questo casino non ci sarebbe stato. È la verità questa. Stiamo facendo un ottimo campionato, stessa linea dell'anno del titolo. Ma c'è delusione più per l'EL e la Coppa Italia. Ma in campionato abbiamo fatto cose ottime e abbiamo avuto tanti infortuni, soprattutto da ottobre a dicembre, che ci hanno massacrato, ma ne siamo usciti e abbiamo perso a Monza e al derby l'altra sera. La delusione dell'EL è stata grande ma si va avanti nel calcio e abbiamo l'obiettivo di blindare il secondo posto», ha concluso.