Standard – Chalobah in uscita, Inter alla finestra. Ma Chelsea fissa prezzo altissimo

Il difensore del Chelsea è in vendita e l'Inter ha provato a chiedere informazioni. I Blues hanno sparato alto per il cartellino

Il Chelsea deve vendere alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto di Pochettino. Tra questi anche il difensore Trevor Chalobah che dopo l'acquisto di Axel Disasi dal Monaco è finito tra i giocatori in uscita. L'Inter è da tempo interessata al giocatore e lo ha seguito anche nelle scorse sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, l'Inter è ancora tra le società interessate al giocatore. Il Chelsea ha, però, fissato il prezzo richiesto per il cartellino di Chalobah: circa 52 milioni di euro. Un cifra altissima per le casse nerazzurra. per questo il Chelsea aspetta che si facciano avanti altri club che intendano acquistare il difensore.