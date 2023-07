L'Inter deve chiudere il prima possibile per il portiere e poi per il centrocampista dell'Udinese. Poi a tutta sull'attaccante

L'Inter rimane sempre molto attiva sul mercato. La priorità è chiudere per il portiere poi gli sforzi della dirigenza nerazzurra si concentreranno sull'attacco. Inzaghi vuole completare il reparto il prima possibile, il tempo stringe.

Come riporta il Corriere della Sera "In questa settimana va chiuso il discorso Sommer, a seguire c’è la formalizzazione dell’acquisto di Samardzic. Nel frattempo, si cercherà anche di trovare una sistemazione per Correa".