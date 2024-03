Filip Stankovic protagonista assoluto della vittoria della Sampdoria sul campo del Bari: rigore parato per il portiere di proprietà Inter

Un super Filip Stankovic tiene a galla la Sampdoria che si riaffaccia in zona playoff. Il portiere classe 2002 di proprietà dell'Inter ma in forza ai blucerchiati è stato uno dei principali protagonisti della vittoria della squadra di Pirlo sul campo del Bari.

Stankovic, infatti, ha compiuto un paio di ottime parate nel primo tempo ma si è superato parando anche un calcio di rigore al 72' a Sibilli. La Sampdoria, poi, ha vinto la partita grazie alla rete di Kasami all'87'. Tre punti fondamentali per i doriani che si portano in settima posizione - entrando così in zona playoff - a quota 40, a +2 sul nono posto occupato dal Sudtirol.