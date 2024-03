Risintonizzarsi e ripartire subito, verso uno scudetto che sa di storia. L'Inter di Simone Inzaghi, dopo l'eliminazione dalla Champions League, si rituffa in campionato a caccia della seconda stella... e dei primati. Perché, come scrive il Corriere dello Sport, sono tanti i record che l'Inter può battere:

"Anche un anno fa, di questi tempi, il morale alla Pinetina era tutt’altro che alle stelle per una serie di sconfitte maturate in campionato. Il meglio però doveva ancora venire tra la qualificazione in Champions, la finale di Istanbul e la vittoria della Coppa Italia. Stavolta per l’Inter c’è da centrare il grande obiettivo stagionale, quello della seconda stella, e se l’opera è quasi completata bisognerà cercare altrove ulteriori motivazioni in questi due mesi e mezzo rimanenti".