Filip Stankovic, portiere della Sampdoria in prestito dall'Inter, ha analizzato così la sua stagione e parlato del suo futuro

Intervistato da Tuttomercatoweb.com a margine della CLIA Cruise Week a Genova, Filip Stankovic, portiere della Sampdoria in prestito dall'Inter, ha analizzato così la sua stagione e parlato del suo futuro:

"Sì sempre, mi segue e guarda tutte le mie partite ed è molto contento per me".

Dopo una partenza difficile siete in crescita.

“Sappiamo che l’inizio non è stato dei migliori, ma poi grazie al lavoro con lo staff del mister, e il preparatore dei portieri Pavarini, e alla fiducia che hanno sempre riposto in me ne sono uscito e sino cresciuto”.