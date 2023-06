Stones: “L’Inter ha giocatori di grande qualità, incredibili. Nel derby mi hanno…”

È iniziata ufficialmente l'operazione Istanbul per l'Inter. Dopo l'allenamento mattutino ad Appiano, la squadra è volata in Turchia dove sabato incontrerà il Manchester City. Intervistato da Repubblica, John Stones dice la sua sulla finalissima di Champions: "Crede davvero che l’Inter sia al livello di questo spettacolare City? Sì, altrimenti non sarebbero in finale. Io approccio la partita sempre allo stesso modo, non conta di che serie siano gli avversari".