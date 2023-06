Inter, in vendita la maglia della finale di Champions col nuovo sponsor Paramount+: i dettagli

A partire da oggi, l'Inter ha messo in vendita la maglia che verrà indossata dalla squadra di Inzaghi per la finale di Champions

A partire da oggi, l'Inter ha messo in vendita la maglia che verrà indossata dalla squadra di Simone Inzaghi sabato sera in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City.

La maglia, completa di patch esclusiva dedicata al match di Istanbul e con il nuovo sponsor Paramount+, come riporta Calcio e Finanza è in vendita al prezzo di 104,99 euro (senza nome e numero). La versione base senza sponsor e senza patch parte invece da 89,99 euro. Si legge in una nota: